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Isparta'da 5. Kitap Fuarı düzenlendi

Isparta'da 5. Kitap Fuarı düzenlendi
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlendiği Kitap Fuarı açıldı.

ISPARTA (AA) - Isparta Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlendiği Kitap Fuarı açıldı.

Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Kitaplar gül açıyor." sloganıyla düzenlenen fuarda, 210 yayınevi ve 10 yazar okuyucuyla buluşacak.

Vali Ömer Seymenoğlu, yaptığı konuşmada, fuara her türlü desteği verdiklerini belirterek, "Türkçeyi, Yunusları bilmedikten sonra, bu kadar kitabın hiçbir anlamı yok." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen da fuarı geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, katılan yazarlara teşekkür etti.

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AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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