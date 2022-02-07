Isparta'da 5'inci gün; elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor

Kente 3 Şubat'ta 11 saat boyunca aralıksız yağan Kar, hayatı felç etti. Yüksek gerilim hatlarını taşıyan direklerin devrilmesi ve buzlanma nedeniyle kent genelinde uzun süre elektrik verilemedi. Kent karanlığa gömülürken, elektrik kesintileri sosyal medyada gündem oldu. Yağış nedeniyle okullar 5 günlüğüne tatil edildi.

Bu arada, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Covid 19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Vali Seymenoğlu'nun raporlu olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı koordinasyonun devamlılığı için vali yardımcılarından Osman Kaymak'ı vali vekili olarak görevlendirdi.