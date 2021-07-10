Isparta'da 5 engelli vatandaşın girişimci projesine hibe desteği
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Isparta'da 5 engelli vatandaşın girişimci projesine hibe desteği

Isparta'da 5 engelli vatandaşın girişimci projesine hibe desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Isparta'da 2021 yılı 3. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Isparta'da 2021 yılı 3. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi kurul faaliyetleri görüşüldü.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kurulda yaptığı konuşmada daha önceki toplantılarda engelli vatandaşların sunduğu projelerle devletten hibe desteği alabileceklerini söylediklerini hatırlatarak, "Bizlere başvuruda bulunan 5 girişimciye hibe çeklerini vereceğiz" dedi.

5 projeye hibe çeki

Ardından engelli vatandaşların hibelerden daha fazla faydalanması kapsamında kültür mantar yetiştiriciliği projesi ile İsmail Yeşilyurt'a 41 bin 50 TL, baskılı stick şeker tuz imalatı projesi ile Osman Ali Kılınç'a 65 bin lira, kafe - kafeterya projesi ile Sezer Aydın'a 57 bin 900 lira, büyükbaş hayvan ve süt üreticiliği projesi ile Şükrü Aslan'a 49 bin 500 lira, reklam promosyon baskı çözümleri projesi ile Ramazan Cihan Aydoğdu'ya da 45 bin liralık çekleri Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verildi.

Öte yandan programda mesleki ve teknik eğitim veren liselerin mevcut durumu ve bu okullardaki öğrencilerin istihdam durumlarının değerlendirilmesi kapsamında Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Topdal Kurul üyelerine sunum gerçekleştirdi.

33 bin kişiye 191 milyon lira destek

İŞ-KUR Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, salgın süresince 33 bin 623 kişiye 191 milyon 283 bin 436 TL kısa çalışma ödemesi gerçekleştirdiğini söyledi. İl Müdürü Höke işsizlik rakamlarını da kurul üyeleri ile paylaşarak, Türkiye geneli 2020 yılı işsizlik oranının %13,2 iken Isparta'da bu rakamın Türkiye ortalamasının altında olduğunu kaydetti. Höke; "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda 183 Güvenlik Görevlisi ve 400 Temizlik Görevlisi olmak üzere toplam 583 kişi toplum yararına program kapsamında istihdam edilmiştir" dedi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda ayrıca engelli ve eski hükümlü işçi çalıştırmayan işverenlere kesilen idari para cezalarını kullandırmaya yetkili komisyona gönderilmek üzere hazırlanan 2021-3 dönem engelli ve eski hükümlü projeleri kurul üyelerince oylanarak kabul edildi. - ISPARTA

Isparta'da 5 engelli vatandaşın girişimci projesine hibe desteği
Isparta'da 5 engelli vatandaşın girişimci projesine hibe desteği
Isparta'da 5 engelli vatandaşın girişimci projesine hibe desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da 5 engelli vatandaşın girişimci projesine hibe desteği - Haberler Ekonomi
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