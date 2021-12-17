ISPARTA'DA 450 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

ISPARTA (DHA) - Isparta'da bir eve düzenlenen operasyonda, 450 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak içki imalatı için alkol temini ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler yürüttükleri çalışma sonrası bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak içki üretimi için temin edilmiş 450 litre alkol ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan A.U. ve M.K.'nın, aynı zamanda fuhuş yaptırdığı tespit edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen 450 litre alkol ise imha edildi.