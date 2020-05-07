Isparta'da 418 vakanın 373'ü sağlığına kavuştu

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte bugüne kadar tespit edilen toplam 418 korona virüs vakasından 373'ünün sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte bugüne kadar tespit edilen toplam 418 korona virüs vakasından 373'ünün sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Vali Seymenoğlu, korona virüsten dolayı Isparta'da 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentteki korona virüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nisan ayının ilk günlerinde açıklanan rakamlara göre Isparta'nın, görülen 268 korona virüs vakasıyla ülke genelinde 6'ıncı, nüfusa oranla da birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Vali Seymenoğlu, bugünlerde bu sıralamanın uzağında olunduğunu kaydetti.

"37 vakanın 18'i hastanelerde tedavi görüyor"

Salgın sürecinde kentte toplam pozitif korona virüs vaka sayısının 418'e ulaştığını kaydeden Vali Ömer Seymenoğlu, "Vakaların 373'ü şükürler olsun ki sağlıklarına kavuşmuş ve evlerine sağ salim dönmüştür. Maalesef bu süreçte 8 vatandaşımız vefat etmiştir. Halihazırda ilimiz genelinde 18'i hastanelerde, 19'u evlerinde olmak üzere toplam 37 pozitif covid vakamız vardır. Şimdilik yoğun bakımda yatan yada entübe olan hastamız yoktur. 37 pozitif vakanın tamamı sağlık personeli tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir. İrtibatlı olduğu kişiler de alanda 14 günlük gözetim altına alınmış ve her türlü takipleri yapılmaktadır" diye konuştu.

"15'in altına inen vaka sayısı kurallara uyulmadığı için 37'ye çıktı"

Vali Seymenoğlu, alınan kararlar ve tedbirler sayesinde pozitif vaka sayısının 15'in altına düştüğünü ancak köylerde özellikle sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayısının hızlıca 37'ye çıktığını belirtti. Seymenoğlu, "Bu sebeple bazı köylerimizde karantina uygulanmaya başlanmış, normale dönülecekken daha sıkı denetleme ve kısıtlamaya gidilmek zorunda kalınmıştır" dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu, önümüzdeki günlerde sosyal hayata getirilen kısıtlamaların bir kısmının kaldırılacağını ve hayatın yavaş yavaş normale döneceğini sözlerine ekledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA