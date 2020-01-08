Isparta'da 400 liralık silahlı soygun

08.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:27

Isparta'da kapanış saatine yakın zamanda bir market zincirine giden şahıs, silah zoruyla yaklaşık 400 lira parayı çalarak kayıplara karıştı.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1712. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre markete girdikten sonra kasiyere yönelen şüpheli, elindeki silahı doğrultarak kasadaki paraları kendisine vermesini istedi. Kasiyerden yaklaşık 400 TL parayı alan şahıs, daha sonra kaçarak uzaklaştı. Çalışanlarının olayı haber vermesiyle birlikte söz konusu yere çok sayıda polis ekibi sevk edilerek, bölge ablukaya alındı. Ekipler, alınan eşkal doğrultusunda araştırma yaparak, şehir giriş ve çıkışlarında da zanlının yakalanması için önlem aldı.



Öte yandan, silahlı gasp (yağma) olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA