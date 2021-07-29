Isparta'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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Isparta'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da iki otomobil ile bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Isparta'da iki otomobil ile bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Osman Topyıldız'ın kullandığı 32 AAN 941 plakalı otomobil, 112 Cadde'sinde Salih Köse idaresindeki 34 YM 4895 plakalı otomobile ardından 32 HH 992 plakalı belediyeye ait kamyonete çarptı.

Kazada sürücülerden Topyıldız ile 34 YM 4895 plakalı araçtaki Ümmü Gülsüm, Emine ile Zeynep Köse yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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