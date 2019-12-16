Isparta'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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Isparta'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, kazı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

16.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:32
Isparta'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, kazı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İsa Sünlü yönetimindeki 32 FD 717 plakalı otomobil ile Enes Kandemir idaresindeki 07 ENS 24 plakalı otomobil, Toptancılar Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Bilal Bila ve Tolgahan Küçük yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Sünlü ekiplerce çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tali yoldan çıkan otomobille ana yolda seyir halindeki otomobilin çarpışması yer alıyor.

Kaynak: AA
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