Isparta'da 4 gündür kayıp olan kızlar bulundu
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Isparta'da 4 gündür kayıp olan kızlar bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 4 ündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Gözde G. ve Hilal A. bulundu.

06.03.2020 20:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:13
Isparta'da 4 gündür kayıp olan kızlar bulundu

'nın ilçesinde 4 ündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Gözde G. ve Hilal A. bulundu.


Eğirdir ilçesinde 4 gün önce ortadan kaybolan ve alınamayan kızların aileleri polise kayıp başvurusuna bulunarak yardım istedi. Isparta ve Eğirdir emniyetinin çabaları sonucu kızlar Isparta merkezde bulundu. Kızlar ifadeleri alındıktan sonra ailelerine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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