ISPARTA' DA 4 GÜN SONRA ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

ISPARTA (DHA) - ISPARTA merkez ve ilçelerinde bugün itibarıyla tüm abonelere elektrik enerjisi sağlandı. Ekiplerin kırsal bölgelerdeki elektrik sorunlarına müdahale ettiği öğrenildi.

Isparta'da 3 Şubat Perşembe günü 11 saat aralıksız yağan kar nedeniyle kent genelinde ve ilçelerde yüksek gerilim hatlarını taşıyan direklerin devrilmesi sonucu abonelere elektrik verilemedi. Kentte kar kalınlığı 45 santimetreyi bulunca ulaşımla ilgili aksamalar da yaşandı. Çevre illerden gelen desteğin ardından önce ulaşım sorunu çözüldü. Yollar açıldıktan sonra ekipler bu kez enerji nakil hatlarını onarmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Isparta'ya gelerek kriz merkezi oluşturup tüm süreci buradan yönetti.

(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)