Isparta'da 3. Lig coşkusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Isparta'da 3. Lig coşkusu

- Isparta'da 3. Lig coşkusu Isparta32spor taraftarları 3. Lig'i konvoy ile kutladı Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına göre Isparta32spor, 3. Lig'e yükseldi.

29.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 30.07.2020 00:54

- Isparta'da 3. Lig coşkusu

Isparta32spor taraftarları 3. Lig'i konvoy ile kutladı

ISPARTA - Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına göre Isparta32spor, 3. Lig'e yükseldi. Yeşil pembeli takımın bir üst lige yükselmesi kentte büyük bir sevinçle karşılanırken, taraftarlar yeni ligi araç konvoyu ile kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Bölgesel Amatör Ligi'ni lider ile arasında en fazla 3 puan farkla ikinci olarak tamamlayan ve aralarında Isparta32spor'un da bulunduğu 9 takımın 3. Lig'e çıkarıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Isparta'da büyük bir sevinç yaşandı. Yeşil-pembeli ekibin 3. Lige çıkarılması üzerine 32 Gençlik taraftar grubunun öncülüğünde araç konvoyu düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi önünden başlayan konvoya yaklaşık 300 araç katıldı. İstanbul Caddesi'ni takip eden konvoy, Mimar Sinan Caddesi üzerinden Kaymakkapı Meydanı'na ulaştı. Konvoy sırasında taraftarlar, araçlardan ellerindeki yeşil-pembe bayrakları sallayarak, Isparta32spor'un 3. Lig'e çıkmasını kutladı. Zaman zaman meşalelerin yakıldığı konvoy sırasında taraftarlar, büyük bir coşku yaşadı. Araç konvoyu Kaymakkapı Meydanı'nda sona erdi.

Isparta'da 3. Lig coşkusu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Spor
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı 3. Sayfa
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Yaşam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Spor
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü
Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan İlhan Cihaner Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Ozan Güven Nebahat Çehre Michael Jackson
Spor Ali Palabıyık Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Isparta'da 3. Lig coşkusu - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 01:17:59. #1.15#
title