ISPARTA'da 3 kaza, kameralara yansıdı Isparta'da 3 kaza, kameralara yansıdıISPARTA'da son 1 yıl içinde kentin belirli noktalarında bulunan 3 kaza, mobese kameralarına yansıdı.

Isparta'da 3 kaza, kameralara yansıdı

ISPARTA'da son 1 yıl içinde kentin belirli noktalarında bulunan 3 kaza, mobese kameralarına yansıdı.

Isparta'da son 1 yıl içinde meydana gelen trafik kazaları, mobese kameraları tarafından kaydedildi. İlk kaza Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun sağ şeridinden sol tarafta bulunan kavşağa dönmeye çalışan otomobile, aynı istikametten gelen motosiklet çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişinin refüje savrulduğu ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. Diğer kaza Gölcük yolu üzerinde yaşandı. Bir panelvan hızla girdiği kavşakta sürücünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarparak durabiliyor. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden sökülürken, araç yan yattı. Son görüntüde ise merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü yolunda bulunan kavşakta 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

Kaynak: DHA