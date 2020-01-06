Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (3)
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Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (3)

ISPARTA YOLUNDA ULAŞIMA KAR ENGELİIsparta'nın Eğirdir ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Eğirdir- Isparta karayolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

06.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:05
Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (3)

YOLUNDA ULAŞIMA KAR ENGELİ

Isparta'nın ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Eğirdir- Isparta karayolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Karayolunda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, kontrolden çıkan bazı araçlar da yol kenarına savruldu. Araç trafiğinin kontrollü sağlandığı karayolunda çift taraflı uzun kuyruklar oluştu. Yolun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Taner ERDEM/ISPARTA,

Kaynak: DHA
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