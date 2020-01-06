Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (2)

06.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:40

KAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Isparta'da gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme araçlarıyla ana arterlerde çalışma başlattı. Kent merkezinde ise yaya kaldırımları temizlenirken, bazı esnaflar da kendi dükkanlarının önünü temizleyerek ekiplere yardım etti.

Kaynak: DHA