Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (2)
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Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (2)

KAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİIsparta'da gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme araçlarıyla ana arterlerde çalışma başlattı.

06.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:40
Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (2)

KAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

'da gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme araçlarıyla ana arterlerde çalışma başlattı. Kent merkezinde ise yaya kaldırımları temizlenirken, bazı esnaflar da kendi dükkanlarının önünü temizleyerek ekiplere yardım etti.

ISPARTA- YOLU ULAŞIMA KAPANDIİl genelinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla Isparta- yolu Sevinçbey köyü mevkii ulaşıma kapandı. Trafik kilitlenirken, sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Eğirdir girişi Miskinler yokuşunda da trafik kilitlenirken, Karayolları ve il özel idaresi ekipleri tarafından yolda temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucu yaklaşık 2 saatlik aksamanın ardından yol ulaşıma açıldı.KAZA HABERLERİ PEŞ PEŞE GELDİKar yağışı dolayısıyla kent merkezinde ve şehir giriş- çıkışlarında kazalar meydana geldi. Anadolu Mahallesi'nde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil önünde seyir halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan Isparta- Keçiborlu yolunda kar yağışı dolayısıyla kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA
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