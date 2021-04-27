Isparta'da 3 gençlik merkezi inşa edilecek
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Isparta'da 3 gençlik merkezi inşa edilecek

Isparta'da 3 gençlik merkezi inşa edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle üç mahallede yapılacak olan Gençlik Merkezlerinin inşaat alanı hafriyatları alındı, fore kazıkları çakıldı, temel seviyesine getirildi.

Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle üç mahallede yapılacak olan Gençlik Merkezlerinin inşaat alanı hafriyatları alındı, fore kazıkları çakıldı, temel seviyesine getirildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehri sporcu merkezi yapma ve gençlerin hem iyi şekilde dinlenmeleri, sosyal aktivitelerini yapabilmeleri, hem de derslerine hazırlanabilmeleri amacıyla hazırladığı projeler tek tek hayat buluyor.

Bunlardan birisi de içerisinde başta merkezin yapılacağı mahalle olmak üzere şehirdeki gençlerin yanı sıra kadınlara yönelik de önemli eğitim ve aktivitelerin yer alacağı Gençlik Merkezleri. Bu merkezlerin ihaleleri geçen günlerde yapılmıştı.

İhalelerin tamamlanmasının ardından Vatan, Davraz ve Fatih Mahallelerine yapılacak olan Gençlik Merkezleri ile ilgili ilk kazmalar vuruldu. Davraz Mahallesi Gençlik Merkezinde hafriyat alımı tamamlandı, fore kazıkların çakımı gerçekleştiriliyor. Vatan Mahallesi Gençlik Merkezi ile Fatih Mahallesi Gençlik Merkezinde de grobeton dökümü tamamlanırken, inşaat hazırlık aşamasına geçildi.

"4 ay gibi kısa bir sürede bitirmeyi planlıyoruz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, üç gençlik merkezinin inşaatına başlandığını duydurdu. Kaya, "Gençlik merkezlerinin hafriyatları alındı, zemin sağlıklaştırma işlemleri devam ediyor. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen gençlerimize büyük önem veriyor. Bu merkezlerde gençlerimiz için aktivite alanları, ders çalışma alanları gibi değişik noktalar yer alacak. 4 ay gibi kısa bir sürede buraları bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Gençler bu merkezde aktivite yapabilecekler"

Mahallelerine gençlik merkezi yapılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt da, "Başkanımızın büyük özveri ve gayretleriyle mahallemize gençlik merkezinin temelleri atıldı. Mahallemizin ve çevre mahallelerimizin gençleri bu merkezde aktivitelerini yapabilecek derslerini çalışabilecekler. Bu konuda Şükrü Başkanıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatan Mahallesi Muhtarı İzzet Yıldırım da, gençlik merkezlerinin temelinin atıldığını dile getirerek, "Mahallemize kazandırılacak olan gençlik merkezinden dolayı başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

İhalelerinin ardından 14 Nisan 2021'de yer teslimleri yapılan ve kasım sonu itibariyle tamamlanması planlanan Davraz, Vatan ve Fatih Mahalleri Gençlik Merkezleri 5498 metrekarelik alanda toplam 1404 metrekare yapı alanından oluşacak. Gençlik merkezlerinin her birisinde 5'er adet derslik, 1 adet konferans salonu ve çok amaçlı kullanım bölgeleri yer alacak. - ISPARTA

Isparta'da 3 gençlik merkezi inşa edilecek
Isparta'da 3 gençlik merkezi inşa edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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