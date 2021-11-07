Isparta'da 3 bin komando, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmandı - Haberler
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Isparta'da 3 bin komando, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmanan komandoların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmanan komandoların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şehitleri anmak için Davraz Dağı tırmanışına Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil olmak üzere 3 bin personelin katıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabında komandoların, "Komando Marşı" eşliğinde tırmanışını gösteren görüntüleri de paylaştı. Görüntüde, askerlerin dağın zirvesinde Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı açtıkları görüntüler de yer aldı.

Isparta'da 3 bin komando, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmandı

Isparta'da 3 bin komando, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmandı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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