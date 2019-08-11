Isparta'da 25 acemi kasap acil servislere başvurdu

11.08.2019 13:43

Isparta'da kurban kesimi sırasında çeşitli yaralanma şikayetleriyle hastaneye başvuran 25 acemi kasap tedavi altın alındı. Isparta Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op Dr. Mehmet Ali Korkmaz, "Bugün sabahtan itibaren gelen vak'alar genellikle basit cilt kesileri şeklinde, şu ana kadar çok ciddi bir vak'a gelmedi, umarım ciddi bir yaralanma gelmez. Biz, basit bir kesi de olsa, hastalık kapma riskine karşı tüm hastalarımıza acil servislere başvurmalarını öneriyoruz" dedi.

Isparta'da kurban keserken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere başvurdu. Kentte bayram namazının ardından öğle saatlerine kadar kurban keserken çeşitli şekillerde yaralanan 25 acemi kasap hastaneye başvurdu.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Isparta Şehir Hastanesi Nöbetçi Hekimlerinden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op Dr. Mehmet Ali Korkmaz, "Bugün sabahtan itibaren şu saate kadar, hastane acil servisimize kurbandaki cilt kesilerine yönelik yaklaşık 25 hastamız başvurmuş. Bunlar, bizim sık gördüğümüz plastik cerrahiyle alakalı sık yaralanmalar. Genelde cilt kesileri ya da vücutta, uzuvlarda tendon, sinir ve damar yaralanmaları gelebiliyor. Ama sabah 08.00'den itibaren şu saate kadar genel olarak gelen vak'alar basit cilt kesileri şeklindeydi. Çok ciddi bir hastamız gelmedi. Şimdilik, acil servis ve acil şartlarında müdahale edilebilecek, tedavi edilebilecek yaralanmalar. Umarım ciddi bir yaralanma gelmez" dedi.

"Basit bir kesi de olsa, hastalık kapma riskine karşı acil servislere başvurmalarını öneriyoruz"

Op.Dr. Korkmaz ayrıca, kurban kesimi sırasında basit bir kesi de olsa, vatandaşların ileride daha ciddi bir soruna yol açmaması adına hastaneye başvurarak gerekli tedavileri yaptırması gerektiğini ifade ederek, "Biz, bu tarz durumlarda yaralanan kişilere, basit bir kesi de olsa acil servislere başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü, bu tür durumlarda hayvanlarla bulaşan bazı hastalıkların da bulaşma ihtimali olduğu için küçük kesiler hafife alınabiliyor ama biz her türlü yaralanmanın acilde muayene olmalarını öneriyoruz. Herkese yaralanmadan iyi bayramlar dilerim" İfadelerini kullandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA