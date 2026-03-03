Haberler

Isparta'da 24 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs bugün yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

