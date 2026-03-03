Haberler

Isparta'da 24 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Isparta'da 24 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs bugün yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasret sona erdi! Formula 1'de heyecan başlıyor

Milyonların haftalardır beklediği heyecan sonunda başlıyor
Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

Barış Alper için akla hayale sığmayacak bonservis bedeli
Savaş çıktı, rota Şırnak'a çevrildi! Erbil uçakları Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniyor

Savaş çıktı, rota yeniden oluşturuldu! Uçaklar ülkemize iniyor
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi

İsrail uçakları havalimanını harabeye çevirdi
Hasret sona erdi! Formula 1'de heyecan başlıyor

Milyonların haftalardır beklediği heyecan sonunda başlıyor
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti