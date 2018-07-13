Isparta'da 23 Yıl Önceki Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden 74 Kişi Dualarla Anıldı

Isparta Senirkent'te 13 Temmuz 1995 yılında yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 74 kişi anıldı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde, 13 Temmuz 1995 yılında yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 74 kişi için belediye tarafından anma programı düzenledni. Senirkent'teki Pazar Camii'nde, 23 yıl önce yaşanan sel felaketinde can veren 74 kişi için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu. Anma programına çok sayıda ilçe sakini ve vatandaş katıldı.

Cuma namazı sonrası ilçede 74 kişi anısına yapılan ve isimlerinin yazılı olduğu saat kulesi anıtı önünde dualar edilerek, Isparta'ya özgü helva kabune dağıtımı gerçekleştirildi.

Senirkent Belediye Başkanı Erol Civelekoğlu, "13 Temmuz 1995'te yaşanan sel felaketinde vefat eden vatandaşlarımızın ruhlarına hediye etmek amacıyla belediye olarak helva kabune ikramı yapıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi. - ISPARTA