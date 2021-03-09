Isparta'da 23 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Isparta'da 23 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

09.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:53
Isparta'da 23 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ailesine 'markete gidiyorum' diyerek evden çıkan Zilfinur Bakır'dan 5 gündür haber alınamıyor.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ailesine 'markete gidiyorum' diyerek evden çıkan Zilfinur Bakır'dan 5 gündür haber alınamıyor.

Yalvaç ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Zilfinur Bakır (23), 5 Mart günü 'markete gidiyorum' diyerek evden çıktı. Tekrar eve dönmeyen genç kız için ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri Zilfinur Bakır'ın aynı gün 10.30 sıralarında caddede yürürken bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsüne ulaştı. Güvenlik kamerası görüntüsünde Bakır'ın yalnız başına yolda yürüdüğü tespit edildi.

Öte yandan Zilfinur Bakır'ın kaybolduğu gün Yalvaç-Isparta arasında sefer yapan bir yolcu minibüsüne bindiği ve Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde indiği iddia edildi. İddia üzerine emniyet ekipleri, yollardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Zilfinur Bakır'ın bulunmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. - ISPARTA

Isparta'da 23 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Arda Turan Ali Şansalan Aykut Kocaman Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da 23 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 13:28:36. #1.14#
title