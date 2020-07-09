Isparta'da 22 yıldır tamamlanamayan inşaat TMSF Belediye protokolüyle 2021'de bitirilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Isparta'da 22 yıldır tamamlanamayan inşaat TMSF Belediye protokolüyle 2021'de bitirilecek

Isparta'da 22 yıldır tamamlanamayan inşaat TMSF Belediye protokolüyle 2021'de bitirilecek TMSF Başkanı Gülal: "Buradaki katma değer FETÖ veya şirkete kalmayacak" Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuBaşkanı Muhiddin Gülal,...

09.07.2020 21:22 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:28

Isparta'da 22 yıldır tamamlanamayan inşaat TMSF Belediye protokolüyle 2021'de bitirilecek

TMSF Başkanı Gülal: "Buradaki katma değer FETÖ veya şirkete kalmayacak"

ISPARTA - Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuBaşkanı Muhiddin Gülal, inşaatın tamamlanmasının ardından oluşacak katma değerin FETÖ veya TMSF'ye devredilen şirkete kalmayacağını söyledi.

Isparta'da yaklaşık 22 yıldır bitirilemeyen Isparta Ticaret ve Kültür Merkeziinşaatının tamamlanması için Aralık 2019'da Isparta Belediyesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuarasında protokol imzalanmıştı. Pandemi nedeniyle gecikme yaşanan inşaat çalışmaları yeniden başladı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da kente gelerek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte inşaattaki çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra inşaatın durumuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

"Buradaki katma değer FETÖ veya şirkete kalmayacak"

Toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ITKM inşaatının yüklenici firması olan Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat A.Ş.'nin TMSF kayyımında yönetilmesine karar verildiğini hatırlattı. Gülal, "Kadıahmetoğulları FETÖ münasebetiyle bizde ama bizdeki yapıdan bir farkı var, Kadıahmetoğulları Bank Asya'nın en büyük kredisinin borçlusu. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız herhangi bir katma değerin ne FETÖ'ye ne de bu şirkete kalmasının hukuken ve idari olarak mümkünatı yok. Aslında biz burada bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Birincisi Isparta'nın kangren olmuş sorununu çözüyoruz, diğer taraftan da burada Bank Asya ve Kadıahmetoğulları şirketinin dükkanları var, alacağımızın tahsil kabiliyetini artırmış oluyoruz. Toplamda bu şirketin Bank Asya'ya borcu 2 milyar liranın üzerinde toplam borcu da 2.6 milyar lira. Dolayısıyla burada yapılan hiçbir şeyin bu şirkete kalması hukuken mümkün değil" dedi.

"2 bine yakın kişi istihdam edilecek"

TMSF Başkanı Gülal, inşaatın tamamlanmasının ardından ITKM'nin Isparta'nın ve göller bölgesinin cazibe merkezi olacağını ifade ederek, toplamda 2 bine yakın kişinin burada istihdam edileceğini söyledi. Konuşmasının ardından bir gazetecinin sorusu üzerine Gülal, inşaatın 1 Mayıs 2021 tarihinde tamamen bitirileceğini açıkladı.

"Halkımız taşın altına elini değil yüreğini koyanları çok iyi biliyor"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Isparta'nın yıllardır belediyecilik anlamında sadece Ticaret ve Kültür Merkezi'ni konuştuğunu belirterek, "Halbuki Isparta başka şeyleri konuşmalıydı, yeni projeleri tartışmalıydı. Isparta için yeni bir şeyler ortaya konmalıydı. Ama olmadı. Konuştuk, konuştuk, konuştuk. Maalesef sadece konuştuk. 1999'un üzerinden 21 yıl geçti ve bugün bitireceğimiz için, tamamlayacağımız için mutluyuz. Ancak burada buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Bugün şehirler uçuyor, AK Parti belediyelerinin olduğu şehirlerde devasa yatırımlar ön plana çıkıyor. Ama biz 50 bin m2'lik bir alandaki AVM'yi 25 yıl sonra tamamlıyor olmaktan seviniyoruz. Halkımız sorumlularını çok iyi biliyor. Halkımız bu projenin bitmesi için tamamlanması için taşın altına elini değil yüreğini koyanları da çok iyi biliyor. Halkımız burasının bitmesi için kimin ne yaptığını da çok iyi biliyor. Kimin bu konuda dertlendiğini, kimin geceleri yatarken rüyasında Ticaret ve Kültür Merkezi'ni gördüğünü çok iyi biliyor" dedi.

Isparta'da 22 yıldır tamamlanamayan inşaat TMSF Belediye protokolüyle 2021'de bitirilecek

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak? Ekonomi
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit...
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 3. Sayfa
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Sakarya'daki patlamada kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırladı
Sakarya'daki patlamada kamyonun parçaları 1 buçuk kilometre uzağa fırladı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Vodafone Park'ta 2. gol geldi! Yıldız futbolcu şık bir şekilde topu ağlara gönderdi
Vodafone Park'ta 2. gol geldi! Yıldız futbolcu şık bir şekilde topu ağlara gönderdi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Berat Albayrak Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu
Magazin Emrah Hadise Cem Davran Demet Akalın
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Daha Fazla Karar İzmir Tören Asker
Şu an buradasınız: Isparta'da 22 yıldır tamamlanamayan inşaat TMSF Belediye protokolüyle 2021'de bitirilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 21:29:11. #1.15#
title