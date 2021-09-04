Isparta'da 20 projeye 589 bin hibe desteği
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Isparta'da 20 projeye 589 bin hibe desteği

Isparta'da 20 projeye 589 bin hibe desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Isparta'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan destekleme programı kapsamında kabul edilen 20 projeye 589 bin lira hibe desteği verilecek.

Isparta'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan destekleme programı kapsamında kabul edilen 20 projeye 589 bin lira hibe desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine yönelik sağlanan yüzde 50 hibe desteklemesine Isparta'da başvuruda bulunan 21 projeden 20'si destek almaya hak kazandı. Desteklemeden yararlanmaya hak kazanan 20 proje kapsamında 18 yem karma makinesi, 5 adet seyyar süt sağım makinesi, 2 adet süt soğutma tankı 15 adet hayvan kaşıma ünitesi ile 20 adet otomatik suluk için toplam 589 bin 250 TL hibe desteği ödenecek.

Öte yandan Yatırımcıların 30 Kasım 2021 tarihine kadar makine ekipman alımlarını yaparak projeyi tamamlamalarının gerektiği bildirildi. - ISPARTA

Isparta'da 20 projeye 589 bin hibe desteği
Isparta'da 20 projeye 589 bin hibe desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da 20 projeye 589 bin hibe desteği - Haberler Ekonomi
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