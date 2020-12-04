Kırmızı ışığı ihlal etti, kazaya neden oldu
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Kırmızı ışığı ihlal etti, kazaya neden oldu

04.12.2020 13:58 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:21

Kırmızı ışığı ihlal etti, kazaya neden oldu Isparta'da 2 kaza kameralara yansıdı Isparta'da Kasım ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarından 2'si mobese kameralarına yansıdı.

Kırmızı ışığı ihlal etti, kazaya neden oldu

Isparta'da 2 kaza kameralara yansıdı

ISPARTA - Isparta'da Kasım ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarından 2'si mobese kameralarına yansıdı.

Isparta'da Kasım ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarından bazıları mobese tarafından kaydedildi. İlk kaza Kolçelik kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle 2 araç çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruluyor.

Diğer kaza ise Gölcük yolu üzerinde yaşandı. Asri Mezarlık önündeki kavşakta Gölcük tarafından gelen bir araç Özkanlar Kavşağı istikametine dönmek isterken, dikkatsizlik sonucu başka bir otomobille çarpışıyor.

Kırmızı ışığı ihlal etti, kazaya neden oldu
Kırmızı ışığı ihlal etti, kazaya neden oldu
Kırmızı ışığı ihlal etti, kazaya neden oldu
Kırmızı ışığı ihlal etti, kazaya neden oldu
Kırmızı ışığı ihlal etti, kazaya neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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