Kırmızı ışığı ihlal etti, kazaya neden oldu

Kırmızı ışığı ihlal etti, kazaya neden oldu Isparta'da 2 kaza kameralara yansıdı Isparta'da Kasım ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarından 2'si mobese kameralarına yansıdı.