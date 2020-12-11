Isparta'da 2 haftadır kayıp olan Mustafa Özbay her yerde aranıyor
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Isparta'da 2 haftadır kayıp olan Mustafa Özbay her yerde aranıyor

11.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:22
Isparta'da 2 haftadır kayıp olan Mustafa Özbay her yerde aranıyor

Isparta'da 2 hafta önce yaşadığı köyden kaybolan Mustafa Özbay'ı (57) arama çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Isparta'da 2 hafta önce yaşadığı köyden kaybolan Mustafa Özbay'ı (57) arama çalışmaları aralıksız olarak sürüyor..

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım günü bir anda ortadan kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu babalarına ulaşamamaları üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. jandarma, AFAD ve köylülerden oluşan ekiplerin 2 haftadır bölgede yaptığı arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Arama çalışmalarına Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ISTUDAK) Arama Kurtarma ekipleri de katılıyor.

Kaybolduğu gün cep telefonu evde bulunan ancak ayakkabının teki ile sürekli kullandığı battaniyesinin bulunmaması nedeniyle Özbay'ın öldürülüp, başka bir yere taşındığı şüphesini ortaya çıkardı. Bu şüphe üzerine ekipler, Özbay'ı özellikle ormanlık alanlarda arıyor. Drone, iz takip ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında 14'üncü günde de herhangi bir ize ulaşılamadı. - ISPARTA

Isparta'da 2 haftadır kayıp olan Mustafa Özbay her yerde aranıyor
Isparta'da 2 haftadır kayıp olan Mustafa Özbay her yerde aranıyor
Isparta'da 2 haftadır kayıp olan Mustafa Özbay her yerde aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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