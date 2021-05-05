Isparta'da 2 firari şahıs yakalandı

Isparta'da emniyet ekipleri haklarında 35 yıl 5 ay 8 gün ve 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 firari şahsı yakaladı.

Isparta'da emniyet ekipleri haklarında 35 yıl 5 ay 8 gün ve 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 firari şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında "Başka bir suçu işlemek için öldürme" ve "Yaralama" suçlarından toplam 35 yıl 5 ay 8 gün hapis cezası ile aranması bulunan M.Y., ve "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan toplam 18 yıl 7 ay hapis cezası ile aranması bulunan G.C.I, isimli şahısları yakaladı. Yakalanan şahıslar adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı