Isparta'da 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı
Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı.
03.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:45
Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 12 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunun dün olağanüstü toplandığı belirtildi.
Bu kişilerle temaslı sayısının fazla olduğunun tespit edildiği anlatılan açıklamada, 2 cadde ve 3 sokağın karantinaya alındığı kaydedildi.
Açıklamada, 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olması kaydıyla karantina kararının alındığı bildirildi.
Kaynak: AA