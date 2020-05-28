Isparta'da 2 cadde ve 2 sokak karantinaya alındı Isparta'da 2 cadde ve 2 sokak karantinaya alındıIsparta'da, bir kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu kişilerin bulunduğu 2 cadde ve 2 sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Isparta'da 2 cadde ve 2 sokak karantinaya alındı

Isparta'da, bir kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu kişilerin bulunduğu 2 cadde ve 2 sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Bölge demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri bölgede sürekli devriye görevi yapıyor.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda Vatan Mahallesi'nde oturan kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından 2 cadde ve 2 sokağın karantinaya alınması kararlaştırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz merkez Vatan Mahallesi 230 Cadde'de ikamet eden bir vatandaşımızın 26 Mayıs tarihinde yapılan testler sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkmış olması nedeniyle, vakanın temaslı sayısının çok olduğunda, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Isparta merkez Vatan Mahallesi 234 cadde, 230 cadde, 4147 sokak ve 4118 sokakları arasını kapsayan bölgenin 27 Mayıs 2020 tarihi saat 15.00 itibariyle 10 Haziran 2020 tarihi saat 16.00'ya kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin titizlikle alınmasına, karantina sürecinde yasaklara aykırı davranışta bulunanlara İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet etmemekten dolayı 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca haklarında adli ve idari işlem başlatılmasına, yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine, halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

KARANTİNA BÖLGESİNDE YOĞUN ÖNLEM

Karantinaya alınan Vatan Mahallesi'nde 234 cadde, 230 cadde, 4147 sokak ve 4118 sokakları arasını kapsayan bölgede polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Kararın ardından polis ekiplerince bölgeye çok sayıda bariyer getirildi. Bariyerler belirtilen cadde ve sokaklara yerleştirilerek bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis ekipleri dün akşam saatlerinden itibaren bölgede sürekli devriye görevi yapmaya başladı. Karantinada bulunan vatandaşların ise dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Evlerin bahçelerine kadar çıkabilen vatandaşların ihtiyaçları yine ekipler tarafından karşılanıyor.

Kaynak: DHA