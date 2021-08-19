Isparta'da 2 bin 389 adet gümrük kaçağı cep telefonu yedek parçası ele geçirildi
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Isparta'da 2 bin 389 adet gümrük kaçağı cep telefonu yedek parçası ele geçirildi

Isparta'da 2 bin 389 adet gümrük kaçağı cep telefonu yedek parçası ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da polis, düzenlediği operasyonda akıllı cep telefonu ekranı ve cep telefonu yedek parçaları olmak üzere toplam 2 bin 389 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.

Isparta'da polis, düzenlediği operasyonda akıllı cep telefonu ekranı ve cep telefonu yedek parçaları olmak üzere toplam 2 bin 389 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık olaylarının önlenmesi, suç ve suçlu ile mücadele kapsamında kentte gümrük kaçağı cep telefonu ekranı, cep telefonu bataryası ve cep telefonu yedek parçası vb. parçaların satışını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda akıllı cep telefonu ekranı ve cep telefonu yedek parçaları olmak üzere toplam 2 bin 389 adet gümrük kaçağı ürüne el konuldu. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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