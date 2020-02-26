Isparta'da 2.9 büyüklüğünde deprem
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Isparta'da 2.9 büyüklüğünde deprem

Isparta'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

26.02.2020 23:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:49
Isparta'da 2.9 büyüklüğünde deprem

'da 2.9 büyüklüğünde bir meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi ve 'nden alınan bilgiye göre, saat 22.20'de Merkez üssü Yakaören köyü olan 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kapalı alanlardaki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Depreme bir internet kafede yakalanan bazı vatandaşların panikle kaçışmaları güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi. Deprem sonrası bazı vatandaşlar da sokağa çıkıp bir süre bekledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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