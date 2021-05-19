Isparta'da 19 Mayıs törenle kutlandı
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Isparta'da 19 Mayıs törenle kutlandı

Isparta'da 19 Mayıs törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gerçekleştirilen törenle kutlandı.Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tören gerçekleştirildi. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının Cumhuriyet tarihi açısından bir milat olduğunu belirtti. Gevrek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Anadolu'da var olan bağımsızlık ve mücadele ruhunu görüp, ülkenin içinde bulunduğu şartlar karşısında istiklal mücadelesini başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yönünde ilk adımını atmak amacı ile yola çıkarken, milletin bağımsızlık inancından ve vatan sevgisinden ilham almıştır. Düşman işgali tarafından kuşatılmış bir milletin bağımsızlık ve özgürlük ateşini yaktığı 19 Mayıs aynı zamanda bir varoluş mücadelesidir" dedi.

"Gençlerimize güveniyoruz"

Gevrek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatanın kurtarılması ve bağımsızlık yolunda büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir geleceğin inşası için emsalsiz fedakarlıklar gösterilmiştir. Bizler de geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasına imkan sağlamak ve onlara müreffeh bir ülke bırakmak için, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için sarf ediyoruz. Gençlerimize güveniyor, onların yüzündeki ışıltıda her geçen gün güçlenen ülkemizin geleceğini görüyoruz. Milli mücadelemizin başlangıç noktası olan bu özel günün 102. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törenin ardından bisiklet grupları Türk bayrağının önderliğinde kortej oluşturarak, şehir turu attı. - ISPARTA

Isparta'da 19 Mayıs törenle kutlandı
Isparta'da 19 Mayıs törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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