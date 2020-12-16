Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı

16.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:43
Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı

Isparta'da 19 gündür kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay'ın kaybolmasıyla ilgili olarak dün 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Isparta'da 19 gündür kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay'ın kaybolmasıyla ilgili olarak dün 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri, köye gelerek kayıp Özbay'ın yeğeni S.Ö.'nün eşini de gözaltına aldı.

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım Cuma günü bir anda ortadan kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD ve köylülerden oluşan ekipler her yerde Mustafa Özbay'ı aramaya başladı. 19 gündür devam eden arama çalışmalarında Özbay'a ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

Yeğeninin eşi de gözaltına alındı

Isparta Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmayı derinleştirmesiyle birlikte dün sabah saatlerinde aralarında Mustafa Özbay'ın ağabeyi M.Ö. ve yeğenleri S.Ö. ile H.Ö'nün de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade verme işlemleri devam ederken, bugün yeni bir gözaltı olayı yaşandı. Öğlen saatlerinde köye gelen jandarma ekipleri, kayıp Mustafa Özbay'ın yeğeni S.Ö.'nün eşi B.Ö.'yü gözaltına aldı. B.Ö. evinden alınarak önce Isparta Şehir Hastanesi'nde muayene götürüldü. Muayene işlemlerinin ardından ise B.Ö. ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı
Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı
Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı
Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı
Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

2 gündür kayıp olan 6 çocuk babası adam, mağarada ölü olarak bulundu
2 gündür kayıp olan 6 çocuk babası adam, mağarada ölü olarak bulundu
Isparta'da 2 haftadır kayıp olan Mustafa Özbay her yerde aranıyor
Isparta'da 2 haftadır kayıp olan Mustafa Özbay her yerde aranıyor
Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Donald Trump Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Nilgün Belgün Birkan Sokullu Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:43:25. #1.15#
title