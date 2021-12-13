Isparta'da 17 litre sahte içki ile 275 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Isparta'da 17 litre sahte içki ile 275 litre etil alkol ele geçirildi

Isparta'da 17 litre sahte içki ile 275 litre etil alkol ele geçirildi
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da bir evde 17 litre sahte içki ile 275 litre etil alkol ele geçirildi.

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir evde 17 litre sahte içki ile 275 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eve sahte içki operasyonu düzenledi.

Operasyonda, 17 litre sahte içki ile 275 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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