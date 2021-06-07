Isparta'da 16 semt spor sahasının yapımında sona yaklaşıldı
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Isparta'da 16 semt spor sahasının yapımında sona yaklaşıldı

Isparta'da 16 semt spor sahasının yapımında sona yaklaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle yapılan 16 adet 20 x 40 metre ebatlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası inşaatları tüm hızıyla sürüyor.

Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle yapılan 16 adet 20 x 40 metre ebatlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası inşaatları tüm hızıyla sürüyor.

Akkent, Çünür, Davraz, Fatih, Işıkkent, Muzaffer Türkeş, Zafer, Mehmet Tönge, Binbirevler, Vatan gibi mahallelere 20 metreye 40 metre ebatlarında 16 adet semt spor sahasının yapım işleri devam ediyor. Semt spor sahalarından üçünde ise saha halılarının serilmesi işlemi tamamlandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla yapım çalışmaları hızla devam eden halı sahalarla ilgili bilgiler veren Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, "Başkanımızın talimatlarıyla başlanan 16 semt spor sahamızın inşaatları tüm hızıyla devam ediyor. 3 mahallemizdeki semt spor sahalarının halıları döşendi. İki ay gibi kısa bir sürede 16 semt spor sahamızı aydınlatması, bahçe düzenlemeleriyle birlikte gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi. - ISPARTA

Isparta'da 16 semt spor sahasının yapımında sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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