ISPARTA'DA 16 BİN ABONE 2 GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ

Isparta Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan il, ilçe ve köy yollarının tamamının ulaşıma açıldığı, ana arterler ve caddelerde ulaşımın sağlandığı, bazı sokaklar ve ara bağlantı yollarında ise başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının aralıksız çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Enerji nakil hatlarında meydana gelen yıkılmalar ve hat kopmalarından dolayı il genelinde bazı köy ve mahallelere henüz yeterli ve düzenli elektrik enerjisi verilemediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl ve ilçelerimizin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntıları halen yaşanmaktadır. Elektrik enerjisinin en kısa zamanda verilebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Enerji nakil hatlarında meydana gelen yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alanda ve farklı akslarda oluşması, çalışma yapılacak hatların yüksek kesimlerde bulunması, 1 metreye ulaşan kar kalınlığı ve ulaşılmasındaki zorluklar nedeniyle arızaların giderilmesinde ve şehrimizin tamamına elektrik verilebilmesinde gecikmelere sebep olmaktadır. Bazı bölgeler ise geçici olarak jeneratörlerle desteklenmektedir. Aralıksız devam eden bu çalışmalar sonucu günün ilerleyen saatlerinde şehrimizin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacaktır."

KALDIRIMDAKİ KAR BİRİKİNTİSİ NEDENİYLE YOLDA YÜRÜYORLAR

Diğer yandan kent merkezindeki cadde ve sokaklarda ulaşım açık olmasına rağmen, yol kenarlarında kar birikintisi oluştu. Bazı sokaklarda kar birikintisi vatandaşlara zor anlar yaşattı. Karla kaplı kaldırımlar nedeniyle vatandaşlar yoldan yürümek zorunda kalıyor. Esnafın, iş yeri önündeki karı temizleme çabası devam ediyor. Işıkkent mahallesinde oturan Selma Güngör, "Ev soğuk, donuyoruz. Üşüdük evdeki kuşum da üşüdü. Elektrik yok. Ne zaman geleceği belli değil. Çaresiz kaldık. Küçük tüpte su kaynatarak ısınıyoruz. O da bir yere kadar. Çamaşırımız bulaşığımız birikti. 2 gündür elektrik yok" dedi.

'TÜPTE SU KAYNATARAK ISINIYORUZ'

Eşi Mustafa Güngör ise "Perşembe günü öğleden sonra elektrik kesildi. Sonrasında gelmedi. Doğalgazlı olduğu için evimiz ısınamıyoruz. Yollar sokaklar çok kötü. Evde küçük tüpte çaydanlıkta su kaynatarak ısınıyoruz. Yıl 2022, elektrik kesik. 60 saattir elektrik yok. Üst kattaki komşumuz hamile doğum yapacak, buz gibi evde ısınmaya çalışıyor" diye konuştu.

'BİR ODADA ISINMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Ahmet Kılıç (68) ise şunları söyledi:

"3 gündür evde katalitikle ısınıyoruz. Bir odada ısınmaya çalışıyoruz. Mutfakta ocakta su ısıtıyoruz. Dibimizdeki binada elektrik var. Bizde yok. 2003 yılında da benzer kar yağışı oldu. O zaman 10 gün elektrik kesintisi oldu. Mahallelerde, yollarda sıkıntı var. Camiye giden yaşlılar sıkıntı yaşıyor. Evimin önündeki yolu kepçeyle açtırdım. Kapçe operatörüne para verdim. Küçük çocuğu olan komşularımız yakınlarına gitti."