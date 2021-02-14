Isparta'da 16,5 litre sahte alkol ele geçirildi
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Isparta'da 16,5 litre sahte alkol ele geçirildi

14.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:22
Isparta'da 16,5 litre sahte alkol ele geçirildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde A.Ç'nin sahte alkol üretip sattığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, bir adres ve araçta yaptığı aramalarda, 16,5 litre sahte alkol ve küçük şişe içerisinde anason yağı ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı A.Ç. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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