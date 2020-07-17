Isparta'da "15 Temmuz'u Anmak ve Anlamak" konferansı
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Isparta'da "15 Temmuz'u Anmak ve Anlamak" konferansı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (ISUBÜ), "15 Temmuz'u Anmak ve Anlamak" konulu konferans düzenlendi.

Isparta'da
17.07.2020 21:51 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:02

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (ISUBÜ), "15 Temmuz'u Anmak ve Anlamak" konulu konferans düzenlendi.

15 Temmuz Gazisi Mustafa Seydioğlu, Orman Fakültesindeki konuşmasında, 15 Temmuz'da milletin tankların, tüfeklerin üzerine yürüdüğünü anımsatarak, devletin içine sızan hainlere karşı mücadele verdiklerini belirtti.

Seydioğlu, "15 Temmuz sadece ülkemiz için değil, dünya içinde vazgeçilmez bir özgürlük, istiklal, birlik, beraberlik ve vatan sevgisi destanının yazıldığı tarihtir." dedi.

15 Temmuz'un gelecek nesillere gururla anlatılacak bir destan olduğunu vurgulayan Seydioğlu, Türk milletinin hiçbir zaman şehit ve gazilerini unutmayacağını kaydetti.

Seydioğlu, ayrıca Türk milletinin 15 Temmuz'da bütün dünyaya insanlık ve demokrasi dersi verdiğine işaret ederek, "Bu hain darbe girişimini engellemek için adeta sokaklarda sivil seferberlik ilan eden milletimiz, milli egemenliğine kayıtsız şartsız sahip çıkmıştır." diye konuştu.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler de 15 Temmuz'da Türkiye'nin bütün farklılıkları bir kenara bırakarak, bir bütün olduğunu anlattı.

15 Temmuz'da sokaklara dökülenlerin dünyevi bir karşılık beklemediğini anlatan Diler, "Vatan diyerek tanka, tüfeğe göğüs gerdiler. Vatan ve demokrasi uğruna şehit düştüler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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