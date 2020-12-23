Isparta'da 138 şişe ve 119 litre sahte içki ele geçirildi
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Isparta'da 138 şişe ve 119 litre sahte içki ele geçirildi

23.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:53
Isparta'da 138 şişe ve 119 litre sahte içki ele geçirildi

Isparta'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 138 şişe ve 119 litre sahte içki ile 2 bin 20 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Isparta'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 138 şişe ve 119 litre sahte içki ile 2 bin 20 adet sahte bandrol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ile koordineli yürütülen çalışmalarda 1 Kasım'dan bu yana 9 sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 138 şişe sahte içki 119 litre dökme sahte alkollü içecek, 5 adet sahte alkol yapımında kullanılan kit ve 2 bin 20 adet sahte alkollü içki bandrolü ele geçirildi. - ISPARTA

Isparta'da 138 şişe ve 119 litre sahte içki ele geçirildi
Isparta'da 138 şişe ve 119 litre sahte içki ele geçirildi
Isparta'da 138 şişe ve 119 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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