Isparta'da 104 EBA destek noktası açıldı
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Isparta'da 104 EBA destek noktası açıldı

Isparta'da uzaktan eğitim sürecinde evinde bilgisayar ya da internet erişimi olmayan öğrenciler için 104 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası oluşturuldu.

Isparta'da 104 EBA destek noktası açıldı
02.09.2020 21:19 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:28

Isparta'da uzaktan eğitim sürecinde evinde bilgisayar ya da internet erişimi olmayan öğrenciler için 104 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası oluşturuldu.

Kent merkezindeki Kadir Boylu Ortaokulu'nda kurulan noktada, öğrenciler ve öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden yaptığı canlı bağlantıdaki konuşmasını izledi.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin internet erişimi olmayan ve EBA'ya ulaşamayan öğrenciler için geliştirildiğini söyledi.

Destek noktalarını kentteki tüm okullarda açmayı planladıklarını belirten Yılmaz, "Şu andaki 104 rakamının en az 2-3 katına ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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