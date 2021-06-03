Isparta'da 10 Katlı Hastane Binasında Yangın Tatbikatı Yapıldı
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Isparta'da 10 Katlı Hastane Binasında Yangın Tatbikatı Yapıldı

Isparta'da 10 Katlı Hastane Binasında Yangın Tatbikatı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) Isparta İl Afet Müdahale Planı kapsamında her yıl gerçekleşen saha uzantılı tatbikatta AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) Isparta İl Afet Müdahale Planı kapsamında her yıl gerçekleşen saha uzantılı tatbikatta AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. 150 görevlinin katıldığı tatbikatta 10 Katlı Eski Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi binasına mahsur kalan hasta ve sağlık personelini kurtarmak için ekipler zamanla yarıştılar.

Senaryo gereği; Eski Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi binasına çok yakın olan ormanlık alanda mangal ateşi ile başlayan yangının kısa sürede hastane binasına sirayet etti. Yapılan ihbarla birlikte çok kısa bir sürede İtfaiye, Sağlık, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), Orman Yangın, JAK (Jandarma Arama Kurtarma), Polis ve Jandarma ekipleri derhal bölgeye intikal etti. İtfaiye ve Orman yangın ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Hastanenin üst katında mahsur kalan bir hasta ise itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi. UMKE ekipleri de hastane içinde mahsur kalan hasta ve personeli çıkararak en yakın hastaneye sevk etti. Hastanenin üst katında mahsur kalan bir diğer hasta ise AFAD arama kurtarma ekibi tarafından halatlı sistem kurularak tahliye edildi.

Tatbikatın ardından bir açıklama yapan AFAD İl Müdürü Ethem Kılıçarslan tatbikatta 150 personelin görev aldığını belirterek, özellikle itfaiye ve orman yangın ekiplerinin tatbikattan haberlerinin olmadığını söyledi.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise "Bildiğiniz gibi 2021 yılı İçişleri Bakanlığı'mız tarafından Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bizlerde bu kapsamda ilçemizde AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerin katılımıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Olaya, iyi bir planlama ve zamanlamayla yerinde müdahale edildi. İnşallah bu olayların gerçeğini yaşamayız" dedi.

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Kaynak: Habermetre

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