Isparta Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı
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Çarıksaraylar, Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel, Haber

Isparta Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

24.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:31
Isparta Çarıksaraylar beldesi karantinaya alındı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Beldede, koronavirüs testi pozitif çıkan 4 vaka olduğu belirlendi. Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde yaşayan 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bugün saat 15.30'dan itibaren beldeye giriş çıkışlar yasaklandı. Jandarma ekipleri, beldenin girişinde önlem alarak nöbet tutmaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, beldede çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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