Isparta Çandır köyündeki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
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Isparta Çandır köyündeki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Isparta Çandır köyündeki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da öğle saatlerinde başlayan yangına müdahale sürüyor.

Isparta'da öğle saatlerinde başlayan yangına müdahale sürüyor. Yangının çevredeki köylere sıçramaması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sütçüler'de çıkan yangına 200'ün üzerimde personel, 1 uçak ve 15 arazözün müdahale ettiğini bildirdi.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarında etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken konu ile ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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