Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler

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Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

AA, Bilal Altıok - Güncel
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Isparta-Burdur-Antalya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Isparta-Burdur- Antalya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle Isparta-Burdur- Antalya kara yolunda ulaşım aksadı.

Güzergahta birçok tır, kamyon ve otomobil bekliyor. Özellikle NATO ve Antalya kavşağı, Kurna ve Tekke rampalarında etkili kar yağışı nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yolunda kent merkezi sınırları ile Çeltikçi ve Bucak ilçelerinde yol açılana kadar araçları bekletiyor.

Karayolları ekipleri de yolu trafiğe açmak için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

AA / Bilal Altıok - Güncel

Otomobil, Isparta, Antalya, kar, Güncel, Haberler

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