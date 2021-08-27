Isparta Belediyespor Kulübü Sporcusu Fatma Gül Çevik, Avrupa Şampiyonu oldu
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Isparta Belediyespor Kulübü Sporcusu Fatma Gül Çevik, Avrupa Şampiyonu oldu

Isparta Belediyespor Kulübü Sporcusu Fatma Gül Çevik, Avrupa Şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Isparta Belediyesi halter kulübü sporcusu Fatmagül Çevik, Poloya Varşova'da devam eden Yıldızlar ve U 15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde koparmada 91 kilo ve silkmede 114 kilo toplamda 205 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Isparta Belediyesi halter kulübü sporcusu Fatmagül Çevik, Poloya Varşova'da devam eden Yıldızlar ve U 15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde koparmada 91 kilo ve silkmede 114 kilo toplamda 205 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise Belediye sporcusu olan Fatmagül Çevik'i kutlarken Avrupa'da İstiklal marşımızın okunmasından gurur duyduklarını belirtip başarılarının devamını diledi. Başkan Başdeğirmen, "Isparta Belediyesi Halter Kulübü Sporcusu Fatmagül Çevik Polonya/Varşova'da yapılan Avrupa Yıldızlar şampiyonasında toplamda 205 kg ile Avrupa şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu üstün başarısından dolayı tebrik ediyorum. İstiklal Marşımızın Avrupa'da okunmasından büyük gurur duyuyoruz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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