Isparta Belediyesine 2 yeni iş makinesi
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Isparta Belediyesine 2 yeni iş makinesi

Isparta Belediyesine 2 yeni iş makinesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta Belediyesi 2 yıllık süreçte 39 yeni araçla güçlendirdiği makine parkuruna 2 yeni araç daha ekledi.

Isparta Belediyesi 2 yıllık süreçte 39 yeni araçla güçlendirdiği makine parkuruna 2 yeni araç daha ekledi. Belediyenin öz sermayesiyle alınan araçların tamamının hiç borçlanılmadan, Isparta Belediyesi'nin öz sermayesiyle alındığı bildirildi.

1 milyon 340 bin lira değerindeki ekskavatörü ve 490 bin lira değerindeki forklifti belediyeye kazandırdıklarını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin araç parkuruna yeni iş makineleri eklemeye devam edeceklerini belirterek "Bir forklift ile ambulans ve engelli taşıma aracı daha gelecek" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her türlü çalışmayı en iyi şekilde yaptıklarını dile getirerek, "Bu makinalar bizim medeniyete hızlı yürümemizdir, daha fazla vatandaşımıza hizmet etmek demektir. Vatandaşlarımızın çok daha fazla refah düzeylerini yükseltebilmek demektir. Bu makineler olmadığı zaman biz hizmeti istediğimiz şekilde, istediğimiz anda veremeyiz. Vatandaşımız aradığında 'benim bir sorunum var' dediğinde, ertesi güne kalırsa kırılıyor. Aslında zor bir iş. Eğer bir saat içerisinde gitmezsek 'belediye görevini yapmıyor' diyor" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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