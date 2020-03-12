Isparta Belediyesinden helva dağıtımı
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Mehmet Akif Ersoy, Isparta, Güncel

Isparta Belediyesinden helva dağıtımı

Isparta Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle vatandaşlara helva dağıtımı gerçekleştirdi.

12.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:22
Isparta Belediyesinden helva dağıtımı

Isparta Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle vatandaşlara helva dağıtımı gerçekleştirdi.


Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı dizelerle bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşının, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 99. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kaymakkapı Meydanında Isparta Belediyesi tarafından helva dağıtımı geçekleştirildi.


Öğle namazı sonrasında yapılan duaların ardından Ispartalılara helva ikramında bulunuldu. Başkan yardımcılarının da katıldığı helva dağıtımında konuşan Isparta Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Ali Şenol, Merhum Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andıklarını dile getirirken, "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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