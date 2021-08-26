Vezneler 30 Ağustos'ta açık olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vezneler 30 Ağustos'ta açık olacak

Vezneler 30 Ağustos'ta açık olacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Isparta Belediyesi 7326 Sayılı Borç Yapılandırma Kanunu kapsamında belediyeye borcu olan mükelleflerin borçlarını ödeyebilmeleri için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümünü 09. 00-17. 30 saatleri arasında açık tutacak.

Isparta Belediyesi 7326 Sayılı Borç Yapılandırma Kanunu kapsamında belediyeye borcu olan mükelleflerin borçlarını ödeyebilmeleri için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümünü 09. 00-17. 30 saatleri arasında açık tutacak.

7326 sayılı kanun kapsamında belediyeye borcu olan mükellefler için sağlanan yeniden yapılandırma imkanı 31 Ağustos 2021 Salı günü sona eriyor.

Isparta Belediyesine, su, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, harçlar, işgal harçları ve buna benzer borçları bulunan vatandaşların yapılandırmadan faydalanabilmeleri için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da mesai yapacak.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamada, "Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü 30 Ağustos Pazartesi günü saat 09: 00-17: 30 arasında borç yapılandırma servisi vatandaşlarımıza hizmet verecektir.

Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için 7326 sayılı kanunda belirtilen hususlardaki yapılandırma maddeleri için son gün olan 31 Ağustos salı günü mesai bitimine kadar borç yapılandırmalarını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yapabileceklerdir" denildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Deniz Akkaya Burcu Biricik Mahsun Kırmızıgül
Spor Gervinho Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Vezneler 30 Ağustos'ta açık olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 15:41:13. #1.14#

title