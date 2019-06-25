Isparta Belediyesi'nden yaz temizliği

Isparta Belediyesi il merkezinde bulunan çöp konteynerlerini yaz döneminde meydana gelebilecek, kötü koku ve oluşabilecek haşerelere karşı yıkama ve dezenfekte aracıyla yıkıyor, ardından konteynerde ilaçlama gerçekleştiriyor.

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce yaz aylarına girilmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda bulunan yaklaşık 4 bin adet çöp konteynerinin daha temiz kullanımı için yıkama ve dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor.

Öncelikle Temizlik İşleri Müdürlüğünce çöp konteynerindeki çöpler kamyonlarla alınırken, hemen ardından çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracıyla, konteynerin araç içinde kapalı ortamda basınçlı su ile iç ve dış yıkaması yapılıyor. Konteynerde oluşabilecek kötü koku ve haşerelere karşın ise ardından konteynerde ilaçlama çalışması gerçekleştirilmesinin ardından son olarak konteyner bölgesinde kireçleme çalışması yapılıyor.

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Halil Gülderen, 44 mahallede yaklaşık 4 bin adet çöp konteynerinin bulunduğunu söyledi. Yaz aylarının gelmesiyle özellikle hanelerden çıkan evsel atıkların konteynerlerde oluşturabileceği haşerelere karşı mücadele çalışmasına başladıklarını aktaran Gülderen, yapılan işlemler hakkında bilgiler verdi. Gülderen, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamda yaşayabilmesi için gereken çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA