Isparta Belediyesi'nden şehrin her noktasında çalışma

30.09.2019 17:10

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü altyapı ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaz döneminin bitmesi ve kış aylarına sayılı günler kala şehrin çeşitli noktalarında altyapı ve asfalt çalışmaları devam ederken, yine Milli Eğitim Müdürlüğü talepleri doğrultusunda gelen isteklerden Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin okul bahçesinin asfaltı da hafta sonu yapılan çalışmaların ardından tamamlandı.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim döneminde vermiş olduğu şehir merkezi - üniversite arası alternatif bulvar çalışmalarının batı bölümündeki kısmında da asfalt aşamasına gelindi.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Işıkkent Mahallesi 1598 ve 1598/1 nolu sokaklarda altyapı ve asfalt çalışması gerçekleştirildi. Özellikle kış aylarında üst bölgelerden gelen yağışlar dolayısıyla sokak üzerinde kalan evlerin su baskınları ile karşı karşıya kalmasının önlenmesi amacıyla iki sokakta Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce yağmur suyu altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından Fen İşleri Müdürlüğünce 400 metrelik bir alanda asfaltlama işlemi yapılarak, vatandaşların kış aylarında mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmiş oldu.



Milli Eğitim Müdürlüğünün okul bahçelerinde bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmaları talepleri ise eğitim ve öğretim döneminin başlamasına karşın Isparta Belediyesi tarafından hafta sonu da gerçekleştirildi. MEM tarafından bugüne kadar talep edilen 21 okulda çalışma yapan Isparta Belediyesi, son olarak İstasyon Caddesinde bulunan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin okul bahçesinin asfaltlamasını gerçekleştirerek, öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sundu.



Tüm bu çalışmaların yanı sıra yine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim dönemi vaatleri arasında yer alan Üniversite-Şehir Merkezi arası iki alternatifli bulvar açılması çalışmalarının SDÜ-Adliye arası Batı yolu çalışmalarında da son aşamaya gelindi. Bulvar açımı tamamlanırken, caddede stabilize işleri ile birlikte bordür çekimi ve kaldırım çalışmalarında sona gelinirken, hafta içerisinde bulvarın asfaltlanması planlanıyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA