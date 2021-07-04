Isparta Belediyesi'nden Bocce turnuvası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta Belediyesi'nden Bocce turnuvası

Isparta Belediyesi'nden Bocce turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Isparta Belediyesi 'Yaşamı Sevin, Sporla Yaşamayı Seçin' sloganıyla mahalleler arası Bocce Petank turnuvası düzenliyor.

Isparta Belediyesi 'Yaşamı Sevin, Sporla Yaşamayı Seçin' sloganıyla mahalleler arası Bocce Petank turnuvası düzenliyor.

1 Temmuz'da Işıkkent Spor Salonu bahçesinde başlayan turnuvaya 23 mahalleden 115 sporcu katılıyor. 2 gurup halinde tek devreli lig usulü eleme maçları şeklinde düzenlenen turnuva 13 Temmuz'da düzenlenecek final maçlarıyla tamamlanacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle 7'den, 77'ye her yaş gurubunda sporcunun yer aldığı turnuvada mahalle muhtarları da takımlarını yalnız bırakmıyor.

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e spora ve sporcuya verdiği desteklerden ve böyle bir turnuva düzenlendiği için teşekkür etti.

"Bocce sahası yapılması talebimiz var"

Bocce'yi yeni öğrenen sporcuların olduğunu, bu turnuvayla bu sporun ne kadar zevkli olduğunun görüldüğünü söyleyen Büyükleblebi, "Sporcularımız Bocce'yi öğrendiler, sevdiler hem de eğlendiler. Bu turnuvayla ayrıca mahalle sakinleri de kendi aralarında bir kaynaşma yaşadı. Bu güzelliği gördükten sonra da Belediye Başkanımız da bunun devamını getirecek. Şehrimizde iki mahalleye bir bocce sahası yapılması talebimiz var. Çocuklarımızın tablet, bilgisayar, telefon, televizyon başında her hangi bir spor aktivitesi yapmadan geçirdikleri vakit çok fazla. Böyle sahalar yapılarak, bu spor özendirilerek çocuklarımızın, gençlerimizin hem daha sağlıklı, hem de kötü alışkanlıklardan uzakta kalması sağlanmış olacak" dedi.

"Hedefimiz gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak"

Hem mahallesinden bocce sporcuları çıkararak takım oluşturan, hem de takımın bir sporcusu olarak müsabakalara katılan Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu da, "Böyle bir turnuvayı düzenlediği için Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ediyorum. Buradaki hedefimiz Isparta'mızdaki gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ayrıca boccede sporcular yetiştirerek, ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlayabilmektir. Bu turnuvaların devamını bekliyoruz, mahallelerimize bocce sahaları oluşturulmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Isparta Belediyesi'nden Bocce turnuvası
Isparta Belediyesi'nden Bocce turnuvası
Isparta Belediyesi'nden Bocce turnuvası
Isparta Belediyesi'nden Bocce turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Civan Canova Ayşegül Çınar Ece Çeşmioğlu
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta Belediyesi'nden Bocce turnuvası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 12:58:16. #1.16#

title